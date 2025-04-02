Адвокати Трампа вивчають варіанти третього президентського терміну – WSJ

Нещодавні коментарі президента про своє висунення викликають занепокоєння у деяких республіканців.

Відомий адвокат президента США Борис Епштейн ще до виборів у 2024 році говорив про ймовірність третього терміну Дональда Трампа.

Він вважає, що юридично це можливо, пише The Wall Street Journal.

Ще в жовтні 2023 року в центрі Вашингтона Борис Епштейн, який координував юридичний захист у кримінальних справах Трампа, а зараз є його радником, сказав, що вивчив закон, і вважає, що Трамп зможе знову балотуватися в президенти у 2028 році.

Тоді це не сприйняли серйозно і казали, що той почав планувати третій термін ще до того, як Трамп виграв праймеріз Республіканської партії у 2024 році.

"Проте через 18 місяців ця людина згадує розмову з тривогою, оскільки Трамп відкрито грає з тим, щоб залишитися на посаді після закінчення терміну його повноважень", - пише видання.

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Ченг сказав, що "занадто рано" думати про третій термін.

Але Трамп з моменту першої перемоги на президентських виборах у 2016 році жартома говорив про те, що залишитися на третій президентський термін і днями він зазначив, що "не жартує" щодо того, щоб залишитися на посаді після завершення його нинішнього терміну в січні 2029 року.

Його коментарі дали поштовх дискусіям у Вашингтоні щодо того, наскільки серйозно Дональд Трамп налаштований балотуватися на третій термін.

Радники Трампа відкидають занепокоєння і стверджують, що президент США тролить ЗМІ та лібералів, але інші близькі до президента особи кажуть, що таким чином Трамп відвертає увагу від скандалу з чатом в Signal.

Журналісти пишуть, що Трамп нещодавно сказав своєму другові, що він зробив такі коментарі, щоб "звести ЗМІ з розуму", однак високопоставлені республіканці анонімно сказали, що вірять Трампу на слово і вважають, що він може спробувати залишитися на посаді.

"Той факт, що Епштейн обговорював це питання з іншими, свідчить про те, що деякі з найближчих радників Трампа також досліджували цю ідею", - додає The Wall Street Journal.

Проте за конституцією США президентам заборонено обиратися на третій термін.