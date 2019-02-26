Адвокати Януковича подали до суду п’ять скарг

Станом на 25 лютого - останній день оскарження вироку екс-президенту Віктору Януковичу у справі щодо державної зради, його адвокати у цій справі подали до суду 5 апеляційних скарг.

"Оболонський районний суд м. Києва повідомляє, що станом на 25.02.2019 (останній день оскарження вироку) у справі за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича захисники обвинуваченого подали до суду п’ять апеляційних скарг", - йдеться у повідомленні прес-служби суду.

У суді поінформували, що у цих скаргах: адвокат Юрій Рябовол - просить скасувати вирок та виправдати Януковича; адвокат Олександр Байдик - просить змінити вирок, виключивши з нього посилання на певні докази та обставини; адвокат Олександр Горошинський - просить скасувати вирок, а кримінальне провадження стосовно Януковича - закрити; адвокати Богдан Біленко та Андріана Фозекош - просять скасувати вирок та призначити новий судовий розгляд у суді першої інстанції; адвокати Віталій Сердюк та Ігор Федоренко - просять апеляційний суд додатково допитати 48 свідків, вирок скасувати, а кримінальне провадження стосовно Януковича - закрити; а також скасувати арешти на майно, що накладені в межах цього кримінального провадження.

Уточнюється, що загалом апеляційні скарги викладені на 478 аркушах.

У суді нагадали, що адвокат Байдик також звернувся до суду із заявами про виправлення допущених, на його думку, описок у вироку. Зокрема, він просить Оболонський райсуд виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом’якшує покарання Януковича: вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації. Також просить Оболонський райсуд виправити у резолютивній частині вироку суму процесуальних витрат, які підлягають стягненню з Януковича В.Ф. з 98 561 грн. 20 коп. на 58 521 грн. 20 коп.

"Дотримуючись конституційної засади судочинства (забезпечення права на апеляційний перегляд справи), у відповідності до вимог ч. 1 ст. 397 КПК України, через три дні після закінчення строку апеляційного оскарження вироку (тобто 01.03.2019) кримінальне провадження буде надіслано до Київського апеляційного суду. Задля дотримання права на апеляційний перегляд справи питання щодо виправлення можливих описок буде вирішено Оболонським районним судом м. Києва після закінчення провадження з перегляду вироку суду", - додали у Оболонському суді.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 24 січня оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президента засудили до 13 років в'язниці.