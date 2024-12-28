Аеропорт Казані раптово припинив роботу

Повітряні судна не курсують від шостої ранку

Зранку 28 грудня Росавіація повідомила, що в аеропорті Казані введено тимчасові обмеження.

Про це передають російські ЗМІ.

Аеропорт не приймає та не відправляє рейси.

"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден з 06:00 (за московським часом) тимчасові обмеження введено на роботу аеропорту Казань", – повідомив представник Росавіації Артем Кореняко.