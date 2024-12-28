Аеропорт Казані раптово припинив роботу
28 грудня 2024, 09:53
фото з відкритих джерел
Повітряні судна не курсують від шостої ранку
Зранку 28 грудня Росавіація повідомила, що в аеропорті Казані введено тимчасові обмеження.
Про це передають російські ЗМІ.
Аеропорт не приймає та не відправляє рейси.
"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден з 06:00 (за московським часом) тимчасові обмеження введено на роботу аеропорту Казань", – повідомив представник Росавіації Артем Кореняко.
Нагадаємо, Воронезьку та Білгородську області рф у ніч проти 28 грудня атакували безпілотники.
У Воронезькій області через атаку затримуються потяги. Там начебто було знищено понад 10 безпілотників.