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Аеропорт Казані раптово припинив роботу

28 грудня 2024, 09:53
Аеропорт Казані раптово припинив роботу
фото з відкритих джерел
Повітряні судна не курсують від шостої ранку

Зранку 28 грудня Росавіація повідомила, що в аеропорті Казані введено тимчасові обмеження.

Про це передають російські ЗМІ.

Аеропорт не приймає та не відправляє рейси.
 
"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден з 06:00 (за московським часом) тимчасові обмеження введено на роботу аеропорту Казань", – повідомив представник Росавіації Артем Кореняко.
 
Нагадаємо, Воронезьку та Білгородську області рф у ніч проти 28 грудня атакували безпілотники. 
 
У Воронезькій області через атаку затримуються потяги. Там начебто було знищено понад 10 безпілотників.

 

аеропортвійна в Україніросія окупанти

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