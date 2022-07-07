ПОЛІТИКА НОВИНИДжо Байден повідомив про своє рішення позбавити Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Афганістан втратить статус основного союзника за межами НАТО
Фото: EPA
Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.
"Я повідомляю про свій намір скасувати статус Афганістану як основного союзника, який не входить до НАТО", - йдеться у листі Байдена до спікера палати представників США Ненсі Пелосі.
Сполучені Штати Америки надали статус свого союзника за межами НАТО Афганістану у 2012 році. У серпні 2021 року в Афганістані до влади прийшов "Талібан", після виведення американських сил з країни.
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