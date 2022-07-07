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Афганістан втратить статус основного союзника за межами НАТО

Джо Байден повідомив про своє рішення позбавити Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО.
Афганістан втратить статус основного союзника за межами НАТО Фото: EPA

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

"Я повідомляю про свій намір скасувати статус Афганістану як основного союзника, який не входить до НАТО", - йдеться у листі Байдена до спікера палати представників США Ненсі Пелосі.

Сполучені Штати Америки надали статус свого союзника за межами НАТО Афганістану у 2012 році. У серпні 2021 року в Афганістані до влади прийшов "Талібан", після виведення американських сил з країни. 

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07 07 2022 09:57
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