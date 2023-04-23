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ПОЛІТИКА

Афганістан знову став плацдармом тероризму – WP

23 квітня 2023, 09:59
Афганістан знову став плацдармом тероризму – WP
джерело pravda
Афганістан став координаційним центром для "Ісламської держави".

Менш ніж через два роки після того, як президент Байден вивів американські війська з Афганістану, країна стала важливим центром координації для Ісламської держави, оскільки терористичне угруповання планує атаки по всій Європі та Азії та веде "змову" проти Сполучених Штатів, згідно з секретних документів Пентагону, які описують загрозу як зростаючу проблему безпеки.

Про це повідомляє The Washington Post.

Видання посилається на секретні документи Пентагону та розвідки, які потрапили до інтернету. За інформацією Вашингтона, терористи намагалися отримати інформацію про створення хімічної зброї та управління безпілотниками.

"Ісламська держава" в Афганістані веде планування терактів на території Європи та Азії. Зокрема вони планувалися біля посольств, церков, бізнес-центрів, а також на чемпіонаті світу з футболу в Катарі. Терористи також хотіли викрасти іракських дипломатів у Бельгії чи Франції та вимагати звільнення 4 тисяч бойовиків.

За даними американської розвідки, ІД розробляє "економічно ефективну модель для зовнішніх операцій". Ця модель спирається на ресурси з-за меж Афганістану. У розвідці США вважають, що це дозволить терористам долати перешкоди, що створюються спецслужбами, і мінімізувати можливості зриву атак.

Джерело WP у Пентагоні підкреслило, що кількість атак ІД постійно зростала, але багато з них не було реалізовано. За його словами, стримуючим чинником для організації є рух "Талібан", дві групи відкрито воюють.

АфганістантероризмПентагон

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