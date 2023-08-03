AFP подало до суду на Twitter

Французьке новинне агентство AFP подало позов до суду Парижа проти на Twitter, тепер "X", і звинуватила соцмережу у відмові обговорити можливу оплату за поширення контенту агентства.

Про це пише Reuters.

Три роки тому Франція прийняла закон авторського права, яке отримало назву "суміжні права", що зобов'язує великі онлайн-платформи розпочинати переговори з видавцями, які прагнуть отримати винагороду за новини.

"AFP висловило свою стурбованість у зв'язку з явною відмовою платформи вступати в дискусії щодо реалізації суміжних прав для преси", - йдеться в заяві агентства.

Власник соцмережі Ілон Маск розкритикував цей крок AFP в своєму пості в онволеній "X".

"Це дивно. Вони хочуть, щоб ми платили їм за трафік на їхній сайт, де вони отримують прибуток від реклами, а ми ні!?", - написав Маск.

В "X" не відповіли на прохання про коментар.