Це рішення є черговим ударом по історичній ролі Франції у Центральній та Західній Африці.

Уряд Чаду оголосив про припинення оборонної угоди з Францією, яка призведе до виведення 1000 французьких військових.

Таке рішення може посилити вплив росії в регіоні через діяльність "вагнера" та пропаганду, пише агенція Reuters.

Міністерство закордонних справ Чаду повідомило, що країна хоче повністю утвердити свій суверенітет після понад 60 років незалежності.

Уряд заявив, що припинення угоди, яка була переглянута у 2019 році, дозволить переглянути стратегічні партнерства держави.

Таке рішення є черговим ударом по історичній ролі Франції у Центральній та Західній Африці.

Раніше французькі війська були змушені залишити Малі, Нігер і Буркіна-Фасо після військових переворотів у цих країнах.

Чад обіцяв дотримуватися всіх умов припинення угоди і дотримання встановлених термінів, уряд країни заявив про готовність співпрацювати з Францією для забезпечення "гармонійного переходу".

"Це рішення не має підірвати дружні відносини між нашими країнами," - йдеться у заяві МЗС.

На разі в Чаді дислоковано близько 1 000 французьких військових, а також військові літаки.

Але Франція стикається із дедалі більшим тиском у регіоні.

Раніше французькі сили раніше відігравали ключову роль у боротьбі з тероризмом, особливо з ісламістськими угрупованнями в Сахелі.

В той же час, росія активно використовує політичні, економічні та військові важелі для посилення свого впливу в Чаді, як і в інших країнах Центральної Африки.

Через ПВК "вагнер" кремль пропонує Чаду "безпекову підтримку", яка часто супроводжується пропагандою, спрямованою на дискредитацію західних держав, зокрема і Франції. Р

В той же час, росія обіцяє зброю та навчання військових.

В Чаді також присутні економічні інтереси росії, пов'язані з доступом до природних ресурсів, таких як нафта та корисні копалини.