Африканська країна Габон стала головним постачальником запчастин для російських літаків

Габонська компанія Ter Assala Parts нібито експортувала у рф запчастин на суму майже 1,5 мільярда доларів, що перевищує половину річного бюджету Габону.

За даними російської митниці, у 2023 році Габон найбільшим постачальником запчастин для літаків Boeing та Airbus російської цивільної авіації став Габон.



Про це пише The Moscow Times.

Габонська компанія Ter Assala Parts нібито експортувала у рф запчастин на суму майже 1,5 мільярда доларів, що перевищує половину річного бюджету Габону. Ця компанія не значиться в Торговому реєстрі Габону, а за адресою її реєстрації в Лібревілі знаходиться житловий будинок. Експерти вважають, що така ситуація може бути результатом шахрайства.

Економіст Ігор Липсиц вважає, що в цій схемі можуть бути залучені високопоставлені чиновники з обох країн. Він припускає, що уряд Габону може покривати цю діяльність, а російський уряд дав на це "карт-бланш".

З Габону також було ввезено 15 вживаних двигунів для Boeing-737 та Airbus A320/A321 на суму понад 58 мільйонів доларів.

Покупцями авіаційних запчастин у Ter Assala Parts у російських митних деклараціях значаться ТОВ "Об'єднання постачальників" (1,2 млрд доларів), ТОВ "Квантум" (понад 176 млн доларів) і ТОВ "Протектор" (понад 48 млн доларів).



Ter Assala Parts постачала до росії запчастини для Boeing та Airbus, включаючи кисневі маски, шайби, труби, болти, гайки, кронштейни, регулятори подачі палива, вживані комп'ютери та системи попередження.