Африканська країна Габон стала головним постачальником запчастин для російських літаків
За даними російської митниці, у 2023 році Габон найбільшим постачальником запчастин для літаків Boeing та Airbus російської цивільної авіації став Габон.
Про це пише The Moscow Times.
Габонська компанія Ter Assala Parts нібито експортувала у рф запчастин на суму майже 1,5 мільярда доларів, що перевищує половину річного бюджету Габону. Ця компанія не значиться в Торговому реєстрі Габону, а за адресою її реєстрації в Лібревілі знаходиться житловий будинок. Експерти вважають, що така ситуація може бути результатом шахрайства.
Економіст Ігор Липсиц вважає, що в цій схемі можуть бути залучені високопоставлені чиновники з обох країн. Він припускає, що уряд Габону може покривати цю діяльність, а російський уряд дав на це "карт-бланш".
Ter Assala Parts постачала до росії запчастини для Boeing та Airbus, включаючи кисневі маски, шайби, труби, болти, гайки, кронштейни, регулятори подачі палива, вживані комп'ютери та системи попередження.