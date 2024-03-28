Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Африканська країна Габон стала головним постачальником запчастин для російських літаків

28 березня 2024, 17:13
Африканська країна Габон стала головним постачальником запчастин для російських літаків
Фото: з вільних джерел
Габонська компанія Ter Assala Parts нібито експортувала у рф запчастин на суму майже 1,5 мільярда доларів, що перевищує половину річного бюджету Габону.

За даними російської митниці, у 2023 році Габон найбільшим постачальником запчастин для літаків Boeing та Airbus російської цивільної авіації став Габон.

Про це пише The Moscow Times.

Габонська компанія Ter Assala Parts нібито експортувала у рф запчастин на суму майже 1,5 мільярда доларів, що перевищує половину річного бюджету Габону. Ця компанія не значиться в Торговому реєстрі Габону, а за адресою її реєстрації в Лібревілі знаходиться житловий будинок. Експерти вважають, що така ситуація може бути результатом шахрайства.

Економіст Ігор Липсиц вважає, що в цій схемі можуть бути залучені високопоставлені чиновники з обох країн. Він припускає, що уряд Габону може покривати цю діяльність, а російський уряд дав на це "карт-бланш".

З Габону також було ввезено 15 вживаних двигунів для Boeing-737 та Airbus A320/A321 на суму понад 58 мільйонів доларів.
 
Покупцями авіаційних запчастин у Ter Assala Parts у російських митних деклараціях значаться ТОВ "Об'єднання постачальників" (1,2 млрд доларів), ТОВ "Квантум" (понад 176 млн доларів) і ТОВ "Протектор" (понад 48 млн доларів).


Ter Assala Parts постачала до росії запчастини для Boeing та Airbus, включаючи кисневі маски, шайби, труби, болти, гайки, кронштейни, регулятори подачі палива, вживані комп'ютери та системи попередження.

 

 

літакГабонвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Політика
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Переклад iPress – 28 березня 2024, 16:55
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Політика
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2024, 12:04
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Політика
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Переклад iPress – 28 березня 2024, 09:00
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Політика
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 27 березня 2024, 15:18
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Політика
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Переклад iPress – 27 березня 2024, 12:29
Cуспільство
"Циркони" з суші, відновлені 1,5 та 3 тонні бомби і натиск на Донбасі. Про останню тактику росіян – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2024, 23:32
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 березня 2024, 11:26
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Політика
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2024, 00:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється