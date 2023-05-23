Африканські лідери намагаються переконати росію та Україну припинити військові дії – Reuters

Дану мирну ініціативу Києву хочуть запропонувати відразу шість африканських лідерів.

Група африканських країн пропонує Україні почати мирні переговори з росією без виконання умови про повне виведення російських військ з української території.

Про це пише Reuters.

Дану мирну ініціативу Києву хочуть запропонувати відразу шість африканських лідерів, які виступають єдиним дипломатичним фронтом. Ініціативу очолює президент Сенегалу Макі Салл. Саму ідею почати переговори без попередніх умов озвучив президент ПАР Сиріл Рамафоса.

Крім того, ініціативу підтримали президенти Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, Замбії - Хакаїнде Хічілема, Республіки Конго - Денис Сассу-Нгессо і Уганди - Йовері Мусевені.

"По-перше, це забезпечить припинення бойових дій. По-друге, це основа для становлення міцного миру", — заявив прес-секретар президента Південної Африки Вінсент Магвенья, коментуючи африканську мирну ініціативу.

Як пише Reuters, основним ініціатором даної миротворчої місії є фонд Brazzaville Foundation, стурбований продовольчою кризою в Африці, яка була спричинена наслідками російсько-української війни.

Як очікується, миротворча місія від імені цих шести країн відвідає Україну і росію на початку червня. Однак Київ вже дав зрозуміти, що такими пропозиціями війну не зупинити.

"Мій президент дуже чітко дав зрозуміти ... (не буде) ніяких переговорів між Україною і росією, якщо росіяни не покинуть нашу територію в межах її міжнародно визнаних кордонів", — заявила посол України в ПАР Любов Абравітова, зазначивши, що Київ все одно готовий прийняти делегатів і поговорити з ними.