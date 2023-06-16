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ПОЛІТИКА

Африканські лідери запропонують "мирний план" щодо війни між росією та Україною – Reuters

16 червня 2023, 08:44
Африканські лідери запропонують
джерело nv.ua
Делегація африканських лідерів планує бути у Києві 16 червня, а 17-го – у Санкт-Петербурзі

Африканські лідери, які вже давно анонсували свій "мирний план" щодо війни між росією та Україною, можуть запропонувати Києву та москві низку "заходів зі зміцнення довіри". 

Про це йдеться у проекті рамкового документа, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Президент Сенегалу Маккі Салл і президент Південної Африки Сиріл Рамафоса очолюють делегацію, до складу якої входять також лідери Замбії, Коморських островів і прем'єр-міністр Єгипту. Вони планують бути у Києві 16 червня, а у Санкт-Петербурзі – 17 червня. 

Очікується, що вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та президентом росії владіміром путіним.

У рамковому документі, який ще не був оприлюднений, перераховано низку заходів, що можуть бути запропоновані африканськими лідерами в рамках першого етапу їхньої посередницької діяльності між росією та Україною. 

Ці заходи, за даними Reuters, можуть включати: 

- виведення російських військ, 

- виведення тактичної ядерної зброї з білорусі, 

- призупинення дії ордера на арешт путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом, 

- послаблення санкцій щодо росії. 

Список заходів також включає "безумовну угоду щодо зерна та добрив".

"Вищезазначені заходи повинні бути спрямовані на сприяння створенню середовища, сприятливого для припинення вогню, що дозволить сторонам зміцнити довіру і розглянути питання про розробку своїх стратегій відновлення миру", – йдеться в документі.

За ним може послідувати угода про припинення бойових дій, яка має супроводжуватися переговорами між росією і Заходом, зазначається в документі.

Африкамирний планвійна в Україні

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