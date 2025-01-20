Агенція BlackBox Osint: користь розслідувань для розвитку бізнесу

Аналіз конкурентів, пошук нових бізнес-можливостей, управління репутацією — зробити все це швидко та якісно допомагають OSINT-технології, які використовує у своїй роботі агенція BlackBox OSINT. Фахівці компанії проводять приватні й публічні розслідування, які можуть стати в пригоді кожному власнику бізнесу.

Що таке OSINT-технології

Якщо говорити простими словами, то OSINT-технології — це розвідка на основі відкритих джерел. Саме так перекладається з англійської словосполучення Open Source Intelligence (скорочено OSINT). OSINT-технології передбачають збирання та аналіз інформації з різних джерел для створення актуальної аналітики й ухвалення рішень.

Фахівці, що використовують OSINT-технології, збирають дані з будь-яких ресурсів. Це можуть бути соціальні мережі, форуми, блоги, сайти новин, офіційні сайти компаній. Спеціалісти також вивчають публічні документи (звіти, статистику, судові рішення), IP-адреси, мультимедіа тощо.

Чим розслідування BlackBox Osint можуть бути корисні бізнесу

Компанія BlackBox Osint проводить розслідування для захисту репутації, легальну перевірку контрагентів, пошук інформації для боротьби з корупцією в державних органах та ін. Антикорупційні розслідування BlackBox OSINT можуть бути корисні кожному середньому та великому бізнесу, адже сприяють дотриманню законів і етичних стандартів, допомагають зберегти фінансову стабільність, репутацію та конкурентоспроможність компанії.

Чому варто замовити розслідування від фахівців для себе й свого бізнесу:

щоб перевірити, яка інформація може потрапити до рук конкурентів та як вона може бути використана проти власника бізнесу;

щоб вчасно усунути репутаційні ризики;

щоб відкинути сумніви щодо прозорості діяльності менеджерів власної компанії;

щоб дізнатися більше про репутацію потенційного чи наявного партнера;

щоб отримати інформацію, якою можна впливати на несумлінних конкурентів тощо.

Співробітники агенції BlackBox Osint використовують найсучасніші інструменти для поглибленого пошуку інформації у відкритому доступі, зокрема OSINT-технології. Фахівці можуть дослідити найближче оточення та родинні зв’язки людини, на яку замовлене розслідування, вивчити її фінансовий стан і джерела отримання активів, підконтрольний бізнес та найважливіші сфери інтересу, юридичний бекграунд, а також можливі конфлікти з оточенням і діловими партнерами. У процесі розслідування перевіряється і наявність зв’язків із країною-терористом.

Компанія має 10-річний досвід роботи, розуміє особливості українського медійного середовища та знається на можливих юридичних наслідках проведення будь-яких розслідувань. Клієнти можуть розраховувати на повну конфіденційність.

Розслідування BlackBox Osint здатні позитивно вплинути на подальший розвиток бізнесу завдяки виявленню слабких сторін конкурентів, перевірці найманих працівників і партнерів, можливості поліпшити репутацію власника.