Агентство S&P підтвердило "стабільний" рейтинг України
Зазначається, що рівень "В" відображає низький дохід на душу населення та проблемне інвестиційне середовище та політичну ситуацію, повідомляє "Економічна правда".
В агентстві також відзначили позитивний вплив збільшення валютних резервів та підвищення якості макроекономічної політики з 2015 року.
На думку аналітиків S&P, покращують рейтинг України програми реформ, від яких прямо залежать запозичення на ринках капіталу та фінансування на пільгових умовах.
Окремо в агентстві згадали про нещодавню зміну керівництва Нацбанку. "Досі не ясно, як вплинуть зміна глави та складу правління НБУ на незалежність центрального банку, грошово-кредитну політику, а також відносини країни з основними кредиторами
В S&P не виключають, що рейтинг можуть понизити, якщо Україна відмовиться від проведення ключових реформ, зокрема незалежності НБУ.
Аналітики агентства прогнозують, що ВВП України впаде на 6% в 2020 році і зростання економіки в 2021 році завдяки пожвавленню внутрішнього попиту.
Довгостроковий та короткостроковий рейтинги на рівні "В" характеризуються ризикованими зобов’язаннями з рисами спекулятивних.
Нагадаємо, що падіння ВВП України за підсумками 7 місяців сповільнилося до 6,2%
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