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Агентство S&P підтвердило "стабільний" рейтинг України

В агентстві також відзначили позитивний вплив збільшення валютних резервів та підвищення якості макроекономічної політики з 2015 року
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings вчергове підтвердило довго- та короткостроковий рейтинги України на рівні "В" із "стабільним" прогнозом.
Агентство S&P підтвердило "стабільний" рейтинг України Фото: з вільних джерел

Зазначається, що рівень "В" відображає низький дохід на душу населення та проблемне інвестиційне середовище та політичну ситуацію, повідомляє "Економічна правда". 

В агентстві також відзначили позитивний вплив збільшення валютних резервів та підвищення якості макроекономічної політики з 2015 року. 

На думку аналітиків S&P, покращують рейтинг України програми реформ, від яких прямо залежать запозичення на ринках капіталу та фінансування на пільгових умовах.

Окремо в агентстві згадали про нещодавню зміну керівництва Нацбанку. "Досі не ясно, як вплинуть зміна глави та складу правління НБУ на незалежність центрального банку, грошово-кредитну політику, а також відносини країни з основними кредиторами 

В S&P не виключають, що рейтинг можуть понизити, якщо Україна відмовиться від проведення ключових реформ, зокрема незалежності НБУ. 

Аналітики агентства прогнозують, що ВВП України впаде на  6% в 2020 році і зростання економіки в 2021 році завдяки пожвавленню внутрішнього попиту.

Довгостроковий та короткостроковий рейтинги на рівні "В" характеризуються ризикованими зобов’язаннями з рисами спекулятивних.

Нагадаємо, що падіння ВВП України за підсумками 7 місяців сповільнилося до 6,2%

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14 09 2020 10:07
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