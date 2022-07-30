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Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного

Останній раз S&P знижував довгостроковий рейтинг України в інвалюті з рівня "B-" до "CCC+" наприкінці травня
Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий суверенний рейтинг України з CCC+ до CC.
Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного Фото: topnews.in

Про це повідомляється на сайті агенства.

Зазначається, що прогноз по довгостроковому суверенному рейтингу України в іноземній валюті знижено до CC з подальшим негативним прогнозом.

Таке рішення в агентстві прийняли у зв'язку з рішенням Кабміну просити про відстрочку виплат за всіма зовнішніми зобов'язаннями держкомпаній на 24 місяці.

Останній раз S&P знижував довгостроковий рейтинг України в інвалюті з рівня "B-" до "CCC+" наприкінці травня.

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30 07 2022 11:51
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