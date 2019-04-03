CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Черкасах застрелили місцевого бізнесмена, ним виявився директор декількох потужних аграрних підприємств.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аграрного бізнесмена розстріляли у Черкасах
Тіло чоловіка без ознак життя виявили в одному із будинків у під’їзді
поліція
У Черкасах застрелили місцевого бізнесмена 39-річного Володимира Сотнікова, повідомляє "Українська праавда".
Тіло чоловіка без ознак життя виявили в одному із будинків у під’їзді.
Як з’ясували правоохоронці, чоловік загинув від вогнепальних поранень.
Наразі працівники поліції встановлюють обставини події та особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Нагадаємо, що поліцейський застрелив відвідувача супермаркету Харкова після того, як той завдав йому кілька ножових поранень.
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04 03 2019 20:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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