Агрентина вирішила надіслати зброю в Україну

Міністр оборони зазначив, що його країна не може стояти осторонь.

Аргентина вирішила "підтримати Україну та Ізраїль у їхніх війнах", зокрема надати Києву військову допомогу, необхідну для протидії російській агресії. Про це на конгресі правих сил Латинської Америки у Бразилії заявив міністр оборони країни Луїс Альфонсо Петрі.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Він зазначив, що у минулому Аргентина "обіймалася" з диктаторськими режимами Венесуели, Куби та Ірану. Тепер його країна робить це "з країнами, які борються за своє виживання".

"Ми не можемо залишатися нейтральними в цій ситуації. Ми повинні бути на боці країн, які захищають свою свободу та демократію", — заявив міністр оборони Аргентини.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Аргентини Мануель Адорні заявив, що країна не постачатиме зброю Україні. Зазначалось, що його заява пролунала за декілька годин після погроз російського посла Дмітрія Фєоктістова щодо можливої військової допомоги від Буенос-Айреса для українців. За словами Адорні, Аргентина надасть Києву гуманітарну та матеріально-технічну підтримку.