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AGRO.RIA – новий проєкт з продажу сільськогосподарської техніки

31 серпня 2023, 11:00
AGRO.RIA – новий проєкт з продажу сільськогосподарської техніки

Потрібно швидко продати або купити техніку для оброблення землі? Введіть у пошукову строку свого браузера назву AGRO.RIA і оцініть переваги онлайн-платформи вже зараз. Сайт AGRO.RIA – це новий проєкт, відгалуження від усім знайомого AUTO.RIA, де продається виключно нова чи вживана сільськогосподарська техніка.

Огляд AGRO.RIA

Онлайн платформа з купівлі й продажу техніки – це зручний та вигідний спосіб оновити свій парк машин або продати непотрібне навісне обладнання. На платформі представлено широкий вибір тракторів, комбайнів, культиваторів, сівалок та інших видів обладнання від різних виробників та за різними цінами.

 

Яка с/г техніка та обладнання представлені на платформі:

  1. Трактори New Holland, YTO, John Deere, Dongfeng, Lovol, МТЗ Білорус, Solis, Shifeng тощо.
  2. Комбайни Case, John Deere, Claas, New Holland, Bourgoin, Massey Ferguson, Deutz-Fahr Topliner, Volvo, Дон, Dronningborg, Гомсільмаш та інших брендів.
  3. Жниварки John Deere, Жнив-Агро, Maans, Dominoni, Akturk Case, Ziegler Corn, Велес Агро, Zaffrani, Elibol, ПСП, Херсонмаш та інших марок.
  4. Мототрактори Зубр, Булат, Kubota, Yanmar, Forte, МТЗ Білорус, Hinomoto, Shifeng і навіть саморобні моделі.
  5. Мотоблоки Аврора, Forte, Iseki, Кентавр, Weima, Зоря та інші.
  6. Культиватори Farmet, Bomet Bomet, Demetra, Wirax, Fobro Hactec Vatory, Велес-Агро ті інші бренди.
  7. Сівалки Grain, Astra, Challenger, Vaderstad Rapid, Vaderstad Tempo, Червона Зірка, Demetra, Велес-Агро та ін.
  8. Борони Bomet Bomet, Demetra, Велес-Агро, Fobro Tornado, ДТЗ тощо.
  9. Плуги Sukov Arco Agro, Lemken Europal, Kverneland,  Bomet, ДТЗ.
  10. Оприскувачі John Deere, Biardzki, Hardi Commander, Велес-Агро, Polmark та інші.

Функціонал AGRO.RIA

На сайті можна швидко купити сільськогосподарську техніку. Тут зручно порівнювати характеристики, аналізувати інформацію, дивитися фото та відео, а також зв'язуватися з продавцями безпосередньо для обговорення потенційної угоди. Для зручності відвідувачів сайту запропоновано каталог с/г техніки та передбачено пошукову строку, куди вводиться інформація (тип, модель тощо). Також агротехніка поділена по регіонах, тому не складно підібрати геолокацію, в залежності від місцезнаходження.

Також онлайн-платформа передбачає можливість виставити на продаж власну техніку. Для цього треба натиснути кнопку «продати техніку» і авторизуватись через Фейсбук, Гугл, Телеграм або зареєструватись на сайті. Далі додаються фотографії, заповняється основна інформація, технічні характеристики, опис, ціна тощо. Після проходження модерації оголошення з’явиться на онлайн-дощці.

Переваги AGRO.RIA

  1. Профільний майданчик, де продається виключно спеціалізована с/г техніка й обладнання.
  2. Завжди актуальні оголошення – найновіші пропозиції з’являються на головній сторінці.
  3. Найбільший каталог нової та вживаної сільськогосподарської техніки.
  4. Тільки перевірені продавці на сайті.
  5. Зручна навігація та пошук техніки за різними параметрами.

Висновок

Сьогодні всі українські фермери продають і купують техніку на АГРО.РІА, адже це безпечно, вигідно та швидко.

 

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