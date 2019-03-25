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Ахметов виграв суд у держави і залишив собі Укртелеком

ЕСУ, зокрема, констатувало, що внесення інвестицій в розмірі $450 млн не було фіксованою умовою конкурсу з приватизації Укртелекома
Свої позовні вимоги Фонд держмайна обгрунтовував тим, що ЕСУ неналежним чином виконує зобов`язання, взяті під час приватизації Укртелекома в 2011 році: компанія не внесла інвестицій у визначеному розмірі, не створила та не передала у держвласність телекомунікаційну мережу спецпризначення.
Ахметов виграв суд у держави і залишив собі Укртелеком Фото: з вільних джерел

26 лютого Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Фонду держмайна та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 7 листопада 2018 (в справі №910/7708/17), яким Фонду держмайна було відмовлено в задоволенні позову до ТОВ ЕСУ (кінцевий бенефіціар - Рінат Ахметов) про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій Укртелекома та стягнення $81,9 млн пені (за прострочення виконання зобов`язання із внесення інвестицій), повідомляє Finbalance

ЕСУ, зокрема, констатувало, що внесення інвестицій в розмірі $450 млн не було фіксованою умовою конкурсу з приватизації Укртелекома, і наводилося лише як план, а не зобов`язання ЕСУ.

У рамках цієї справи суди першої та апеляційної інстанції в жовтні-грудні 2017 року задовольнили позов Фонду держмайна, однак Верховний Суд скасував відповідні рішення в липні 2018 року та передав справу на новий розгляд у госпсуд Києва.

Рішенням від 07 листопада 2018 госпсуд Києва також відмовився задовольнити зустрічний позов ЕСУ про визнання припиненим зобов`язання щодо безоплатної передачі мережі спецпризначення. Північний апеляційний госпсуд постановою від 26 лютого 2019 року залишив без змін рішення суду першої інстанції і в цій частині.

Фонд держмайна продав 92,79% акцій Укртелекома в 2011 році за 10,6 млрд грн. Фінансуванню відповідної операції сприяв у т.ч. випуск облігацій компанії ЕСУ на 4,6 млрд грн, більшість з яких (на 4 млрд грн) були викуплені Ощадбанком та Укрексімбанком. Відповідні папери мали бути погашені в березні 2017 року, що, однак, не відбулося (тобто був допущений дефолт). Наразі держбанки намагаються стягнути відповідні кошти з ЕСУ.

Кінцевим бенефіціаром ЕСУ є Рінат Ахметов.

У жовтні Господарський суд Києва за позовом Фонду державного майна ухвалив розірвати укладений у березні 2011 року договір купівлі-продажу телекомунікаційної компанії "Укртелеком".

Нагадаємо, що раніше Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.

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25 03 2019 21:52
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