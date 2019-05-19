Актор Меттью Мак-Конегі отримав диплом за 31 рік після закінчення школи
Актор прийшов на церемонію вручення дипломів для випускників 2019 року, аби виступити з промовою, і забрав свій диплом. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на USA Today.
"31 рік тому я так само, як і ви, був випускником школи Логв'ю. Найважливіша причина мого успіху, і я вірю, що це буде найважливішим для вашого успіху, - те, що не продається, і те, чому ми віддаємо так багато й що повинні захищати, це наше серце", - цитує Мак-Конегі Longview News-Journal.
Представниця школи пояснила, що на урочистій церемонії випускники отримують несправжні атестати й повинні забрати їх пізніше. Мак-Конегі не приходив за диплом 31 рік.
На отримання документу він відреагував одним словом - "доказ".
Меттью Мак-Конегі відомий ролями у фільмах "Весільний переполох", "Як позбутися хлопця за 10 днів", "Кохання та інші неприємності", "Привиди колишніх подружок". За фільм "Далласький клуб покупців" отримав "Золотий глобус", премію Гільдії кіноакторів США та "Оскар".
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