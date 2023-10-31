Акторський склад "Друзів" опублікував спільну заяву після смерті Метью Перрі

Метью Перрі помер 28 жовтня у маєтку в Лос-Анджелесі, йому було 54 роки.

Акторський склад серіалу "Друзі" — Дженіфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер — опублікував спільну заяву через два дні після смерті Метью Перрі.

Заяву вони розіслали медіа, її цитує People.

"Ми всі спустошені втратою Метью. Ми були більш ніж просто акторами. Ми — сімʼя. Нам так багато є чого сказати, але просто зараз нам треба мить, щоб оплакати й пережити цю незбагненну втрату. Зараз наші думки і наша любов із сімʼєю Метті, його друзями та всіма, хто любив його в усьому світі", — заявили актори.

Метью Перрі помер 28 жовтня у маєтку в Лос-Анджелесі, йому було 54 роки. Перрі знайшли мертвим у його будинку в районі Лос-Анджелесу. За даними TMZ, актор помер у джакузі. Слідів наркотиків або насильства на місці не виявили, пише Los Angeles Times. Причини смерті встановлюватиме експертиза.

На смерть Перрі вже відреагувала студія Warner Bros. Television Group, яка продюсувала серіал "Друзі".

"Метью був неймовірно обдарованим актором і невідʼємною частиною сімʼї Warner Bros. Television Group. Вплив його комедійного генія відчувався по всьому світу, і його спадщина житиме в серцях багатьох людей", — йдеться в заяві.

Окрім серіалу "Друзі", Метью Перрі отримав визнання за фільми "Шахраї", "Танго втрьох", "Девʼять ярдів" та "Татові знову 17". Також він автор книги "Друзі, кохані і одна велика жахлива річ" — у ній він розповів про свої проблеми з алкоголем та наркотиками.