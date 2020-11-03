Акції компаній в США несподівано різко зросли
Ключові індекси підвищилися за підсумками торгової сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі 10 березня після обвалу котирувань 9 березня, зазначає "Економічна правда".
Про це свідчать дані торгів.
Американський промисловий індекс Dow Jones підвищився на 1167,14 пункту (4,89%) і встановився на позначці 25 018,16 пункту.
Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній, додав 135,67 пункту (4,94%) і опинився на позначці 2882,23 пункту. Індекс електронної біржі Nasdaq піднявся на 393,58 пункту (4,95%), до 8344,25 пункту
9 березня за підсумками торгів Dow Jones впав майже на 7,8%, S&P 500 – на 7,6%, а Nasdaq – на 7,9%. Це були найгірші результати для індексів з 2008 року.
Як зазначають ЗМІ, торги в Нью-Йорку завершилися в плюсі вперше за чотири сесії на тлі вливань ліквідності з боку ФРС США і новинах про пакет підтримки економіки, який готує адміністрація Дональда Трампа.
У той же час ключові індекси Токійської фондової біржі 11 березня до закінчення торгів опустилися до мінімуму з грудня 2018 року.
Як свідчать дані торгів, індекс Nikkei, що відображає коливання курсів акцій 225 провідних компаній країни, опустився на 2,27% в порівнянні з рівнем 10 березня, до позначки 19416,06 пункту.
Більш широкий індекс TOPIX, що відображає курси акцій всіх компаній в елітній першій секції біржі, знизився на 1,53%, до 1385,12 пункту.
Напередодні Nikkei падав до мінімального рівня з квітня 2017 року, однак потім перейшов до зростання.
Читайте також: Чорний понеділок: фондові ринки показали рекордне з 2008 року падіння.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?