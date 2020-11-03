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Акції компаній в США несподівано різко зросли

Ключові індекси підвищилися за підсумками торгової сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі 10 березня після обвалу котирувань 9 березня
Американський промисловий індекс Dow Jones підвищився на 1167,14 пункту (4,89%) і встановився на позначці 25 018,16 пункту.
Акції компаній в США несподівано різко зросли Фото: з відкритих джерел

Ключові індекси підвищилися за підсумками торгової сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі 10 березня після обвалу котирувань 9 березня, зазначає "Економічна правда".

Про це свідчать дані торгів.

Американський промисловий індекс Dow Jones підвищився на 1167,14 пункту (4,89%) і встановився на позначці 25 018,16 пункту.

Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній, додав 135,67 пункту (4,94%) і опинився на позначці 2882,23 пункту. Індекс електронної біржі Nasdaq піднявся на 393,58 пункту (4,95%), до 8344,25 пункту

9 березня за підсумками торгів Dow Jones впав майже на 7,8%, S&P 500 – на 7,6%, а Nasdaq – на 7,9%. Це були найгірші результати для індексів з 2008 року.

Як зазначають ЗМІ, торги в Нью-Йорку завершилися в плюсі ​​вперше за чотири сесії на тлі вливань ліквідності з боку ФРС США і новинах про пакет підтримки економіки, який готує адміністрація Дональда Трампа.

У той же час ключові індекси Токійської фондової біржі 11 березня до закінчення торгів опустилися до мінімуму з грудня 2018 року.

Як свідчать дані торгів, індекс Nikkei, що відображає коливання курсів акцій 225 провідних компаній країни, опустився на 2,27% в порівнянні з рівнем 10 березня, до позначки 19416,06 пункту.

Більш широкий індекс TOPIX, що відображає курси акцій всіх компаній в елітній першій секції біржі, знизився на 1,53%, до 1385,12 пункту.

Напередодні Nikkei падав до мінімального рівня з квітня 2017 року, однак потім перейшов до зростання.

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11 03 2020 10:46
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