Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Акції США зросли після підписання першої торгової угоди з Британією

09 травня 2025, 14:05
Акції США зросли після підписання першої торгової угоди з Британією
Фото: з вільного доступу
Трамп і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер 8 травня оголосили про укладання обмеженої двосторонньої торгової угоди.

Американські акції зросли 8 травня, оскільки інвестори вітали нову торговельну угоду, укладену між США та Великою Британією.

Про це пише Reuters.

Перша торгова угода США спровокувала ралі на Волл-стріт, у результаті основні американські індекси ненадовго зросли більш ніж на 1%. Золото зросло в ціні, зливки торгувалися вище за $3324 за унцію.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,62% до 41,368.45 пункти, індекс S&P 500 виріс на 0,58%, до 5,663.94, а Nasdaq Composite зріс на 1,07%, до 17,928.14.

Індекс акцій малої капіталізації Russell 2000, орієнтований на внутрішній ринок, зріс на 1,9%, закрившись на найвищому рівні з 2 квітня, дня, коли мита були спочатку оголошені.

Індекс пасажирських авіаліній S&P 500 закрився підвищенням на 5,4%, керований зростанням на 7,2% акцій компанії Delta Air Lines після того, як міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що двигуни Rolls-Royce британського виробництва надходитимуть до США без сплати мита.

Золото зросло у пʼятницю, 9 травня, після тижня різких змін. Зливки торгувалися вище за $3324 за унцію і зросли майже на 3% за тиждень. 

Нафта продовжила зростання, оскільки ринок цими вихідними звернув увагу на торгові переговори між США та Китаєм після того, як президент Дональд Трамп оголосив про угоду з Великою Британією. Brent піднялася вище за $63 за барель після зростання на 2,8% на попередній сесії, а West Texas Intermediate наблизилася до $60. 

Трамп і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер 8 травня оголосили про укладання обмеженої двосторонньої торгової угоди, яка залишає в силі 10-відсоткові мита Трампа на британський експорт, незначно розширює доступ до сільськогосподарської продукції для обох країн і знижує заборонні мита США на експорт британських авто.

Це перша з десятків угод зі зниження мит, які Трамп розраховує укласти найближчими тижнями після того, як світова торговельна система перекинулася з ніг на голову новими високими імпортними митами, спрямованими на скорочення дефіциту торгівлі товарами США у розмірі $1,2 трил.

СШАБританіяторгівельна угода

Останні матеріали

Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Політика
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 травня 2025, 13:30
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Cуспільство
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 травня 2025, 10:43
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Політика
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Переклад iPress – 08 травня 2025, 22:01
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Політика
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 травня 2025, 13:19
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Політика
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Переклад iPress – 08 травня 2025, 12:39
Напередодні побєдобєсія в москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Політика
Напередодні побєдобєсія в москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 травня 2025, 07:36
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Політика
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Переклад iPress – 07 травня 2025, 15:05
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Політика
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 травня 2025, 12:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється