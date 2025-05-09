Акції США зросли після підписання першої торгової угоди з Британією

Трамп і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер 8 травня оголосили про укладання обмеженої двосторонньої торгової угоди.

Американські акції зросли 8 травня, оскільки інвестори вітали нову торговельну угоду, укладену між США та Великою Британією.

Про це пише Reuters.

Перша торгова угода США спровокувала ралі на Волл-стріт, у результаті основні американські індекси ненадовго зросли більш ніж на 1%. Золото зросло в ціні, зливки торгувалися вище за $3324 за унцію.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,62% до 41,368.45 пункти, індекс S&P 500 виріс на 0,58%, до 5,663.94, а Nasdaq Composite зріс на 1,07%, до 17,928.14.

Індекс акцій малої капіталізації Russell 2000, орієнтований на внутрішній ринок, зріс на 1,9%, закрившись на найвищому рівні з 2 квітня, дня, коли мита були спочатку оголошені.

Індекс пасажирських авіаліній S&P 500 закрився підвищенням на 5,4%, керований зростанням на 7,2% акцій компанії Delta Air Lines після того, як міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що двигуни Rolls-Royce британського виробництва надходитимуть до США без сплати мита.

Золото зросло у пʼятницю, 9 травня, після тижня різких змін. Зливки торгувалися вище за $3324 за унцію і зросли майже на 3% за тиждень.

Нафта продовжила зростання, оскільки ринок цими вихідними звернув увагу на торгові переговори між США та Китаєм після того, як президент Дональд Трамп оголосив про угоду з Великою Британією. Brent піднялася вище за $63 за барель після зростання на 2,8% на попередній сесії, а West Texas Intermediate наблизилася до $60.

Трамп і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер 8 травня оголосили про укладання обмеженої двосторонньої торгової угоди, яка залишає в силі 10-відсоткові мита Трампа на британський експорт, незначно розширює доступ до сільськогосподарської продукції для обох країн і знижує заборонні мита США на експорт британських авто.

Це перша з десятків угод зі зниження мит, які Трамп розраховує укласти найближчими тижнями після того, як світова торговельна система перекинулася з ніг на голову новими високими імпортними митами, спрямованими на скорочення дефіциту торгівлі товарами США у розмірі $1,2 трил.