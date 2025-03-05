Акціонери Tesla вимагають звіту від Ілона Маска через падіння акцій

Конфлікт, що розгорається між генеральним директором Tesla і його акціонерами, посилився на тлі триваючого зниження вартості акцій компанії.

Акціонери Tesla незадоволені позицією Ілона Маска і вимагають від нього звіту. Це стало реакцією на нещодавній лист, який він надіслав федеральним службовцям США, вимагаючи від них щотижня звітувати про п’ять досягнень.

Тоді як його звернення викликало хвилю критики, акції Tesla продовжують падати, а інвестори задаються питанням: які результати може представити сам Маск?

Конфлікт, що розгорається між генеральним директором Tesla і його акціонерами, посилився на тлі триваючого зниження вартості акцій компанії.

Про це пише The Economic Times.

Протягом шести торгових сесій поспіль вони демонстрували негативну динаміку, що призвело до падіння ще на 1,4% на тлі загальної стабільності технологічного індексу Nasdaq. Це змусило інвесторів публічно звернутися до Маска, використовуючи його ж методи. Так, відомий фотограф і акціонер Tesla Джеррі Авенаім опублікував у соцмережі X графік динаміки акцій компанії, що погіршується, і запитав Маска: які п’ять речей він зробив за тиждень для інвесторів?

Негативна реакція на лист Маска федеральним службовцям не обмежилася інвесторами. Його вимога до чиновників перераховувати досягнення як умову збереження роботи викликала критику в суспільстві. Незважаючи на те, що він не обіймає офіційну державну посаду, його риторика викликала протидію. Незабаром після того, як чиновники рекомендували своїм співробітникам ігнорувати вимоги Маска, він був змушений пом’якшити позицію, заявивши, що його наміри полягали лише в оцінці ефективності роботи.

Інвестори Tesla тепер використовують цей самий підхід, чекаючи від Маска відповіді. Ситуація показує, що довіра до нього серед акціонерів знижується, особливо на тлі нестабільності вартості компанії. Питання в тому, чи зможе Маск представити переконливі результати або ж його власна тактика буде використана проти нього.