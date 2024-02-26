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Акція польських фермерів пошириться на литовський кордон

26 лютого 2024, 19:33
Акція польських фермерів пошириться на литовський кордон
Фото: Ukrinform
Там теж шукатимуть українське зерно.

Польські фермери цього тижня хочуть заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою. 

Про це в коментарі LRT розповів співорганізатор протесту на литовському кордоні Кароліс Печіньскінс.

За його словами, протестувальники хочуть зупиняти та "фізично перевіряти" на КПП між литовським містом Кальварія та польським Будзиськом усі транспортні засоби, які можуть перевозити українське зерно чи іншу сільськогосподарську продукцію.

"Акція протесту має розпочатися 1 березня о 10 годині ранку. Це не буде повною блокадою пункту пропуску через кордон. Ми, фермери, разом з польською владою хотіли б перевірити, що перевозиться у вантажівках, приділяючи особливу увагу тим транспортним засобам, які можуть перевозити сільськогосподарську продукцію", - уточнив Печіньскінс.

При цьому не зупинятимуть легковики, бензовози, промислові вантажі або вантажівки зі худобою.

"Ми просто хочемо довести і привернути увагу до того, що відбувається, тому що вважаємо, що наші інтереси порушуються, і ми не отримуємо ні від кого підтримки. Питання про блокаду литовського кордону виникло при обмірковуванні того, як посилити тиск на польський уряд", - розповів співорганізатор протесту.

Тим часом, голова Литовської асоціації виробників зерна Аушріс Маціаускас заявив LRT RADIO, що литовські фермери, зі свого боку, не підтримуватимуть польський протест. За словами Маціяускаса, найбільшою проблемою литовських фермерів є не українське, а російське зерно.

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