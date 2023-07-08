Активісти хочуть позбавити Трампа права брати участь у виборах – ЗМІ

Правозахисні організації вважають, що у них є шанс.

У США дві правозахисні організації розпочинають кампанію з метою тиску на керівництво штатів, щоб позбавити колишнього президента Дональда Трампа права балотуватися на виборах у 2024 році.

Про це повідомляє The Hill.

Групи заявляють, що секретарі штатів мають право відповідно до 14-ї поправки до Конституції США заборонити Трампу балотуватися через штурм Капітолію 6 січня 2021 року.

Починаючи з неділі, 9 липня, дві організації "Моя сім'я голосує" та "Свобода слова для людей" проведуть тиждень мітингів біля офісів секретарів Каліфорнії, Орегону, Колорадо та Джорджії.

Минулого місяця групи також написали листа секретареві штату Невада Сіско Агілару із закликом заблокувати кандидатуру Трампа на підставі так званого положення про дискваліфікацію особи, яка була причетна до організації заколоту чи повстання проти США.

"Ми дійсно зосереджені на Неваді, Каліфорнії та [Орегоні, Колорадо і Джорджії], щоб переконатися, що вони підтримують дискваліфікацію Трампа, що може зробити секретар штату", - сказав директор "Моя сім'я голосує" Гектор Санчес.

Секретарі штатів відповідають за підтвердження відповідності кандидатів вимогам та підрахунок голосів у своїх штатах. Хоча Трампу двічі висували звинувачення і він перебуває під слідством в інших справах, групи стверджують, що це не є причиною для дискваліфікації відповідно до третього розділу 14-ї поправки.

Однак, на їхню думку, роль Трампа у повстанні 6 січня, за яке він також перебуває під слідством, підпадає під визначення конституційного положення.

Цей пункт забороняє займати низку державних посад особам, які "попередньо присягнувши як член Конгресу, або як посадова особа Сполучених Штатів, або як член законодавчого органу будь-якого штату, або як посадова особа виконавчої чи судової влади будь-якого штату, підтримувати Конституцію Сполучених Штатів”, брали участь у повстанні або заколоті проти країни.

За даними Дослідницької служби Конгресу (CRS), незрозуміло, чи забороняє це положення бути президентом - посада, яка прямо не згадується в третьому розділі, і чи вважаються події 6 січня рівнем "повстання або заколоту проти" Сполучених Штатів.

Але принаймні один чиновник у Нью-Мексико був знятий з посади комісара округу за свою роль у повстанні.

Обидві організації вважають, що зможуть переконати принаймні секретарів деяких штатів у своїй інтерпретації цього положення, підірвавши шанси Трампа на участь у виборах.

"Трамп несе відповідальність за повстання 6 січня. Непритягнення його до відповідальності не лише порушує Конституцію, але й створює небезпечний прецедент, який дозволяє насильницькі атаки на нашу демократію. Ми не можемо дозволити собі такий ризик", - сказала глава "Свобода слова для людей" Олександра Флорес-Квілті.

Відсторонення Трампа через рішення секретаря штату було б безпрецедентним і, швидше за все, буде оскаржене в суді, але активісти кажуть, що у них є шанс.

"Ми провели низку зустрічей із секретарями штатів і обговорювали це питання. Тож це реальна можливість", - заявив Санчес.