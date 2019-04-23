Активісти заявили про захоплення "тітушками" спортклубу "Схід" у Києві Невідомі увірвалися в зал вночі, вигнали охорону і барикадуються зсередини

Сьогодні вночі в Києві невідомі захопили приміщення спортклубу "Схід" на вул. Бориспільській у Києві.

Фото: Facebook /Спортивний комплекс "Восход" Будинок культури "Дніпро"

"Тітушки" побили охорону і закрилися всередині". Він написав також, що загарбники почали розбирати інвентар і ламати підлоги, щоб спорудити барикаду всередині клубу, повідомляють громадські активісти.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію