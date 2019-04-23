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Активісти заявили про захоплення "тітушками" спортклубу "Схід" у Києві

Невідомі увірвалися в зал вночі, вигнали охорону і барикадуються зсередини
Сьогодні вночі в Києві невідомі захопили приміщення спортклубу "Схід" на вул. Бориспільській у Києві.
Активісти заявили про захоплення "тітушками" спортклубу "Схід" у Києві Фото: Facebook /Спортивний комплекс "Восход" Будинок культури "Дніпро"

"Тітушки" побили охорону і закрилися всередині". Він написав також, що загарбники почали розбирати інвентар і ламати підлоги, щоб спорудити барикаду всередині клубу,  повідомляють громадські активісти.

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23 04 2019 10:25
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