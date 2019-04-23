НОВИНИСьогодні вночі в Києві невідомі захопили приміщення спортклубу "Схід" на вул. Бориспільській у Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Активісти заявили про захоплення "тітушками" спортклубу "Схід" у Києві
Невідомі увірвалися в зал вночі, вигнали охорону і барикадуються зсередини
Фото: Facebook /Спортивний комплекс "Восход" Будинок культури "Дніпро"
"Тітушки" побили охорону і закрилися всередині". Він написав також, що загарбники почали розбирати інвентар і ламати підлоги, щоб спорудити барикаду всередині клубу, повідомляють громадські активісти.
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23 04 2019 10:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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