Активні бойові дії біля Авдіївки можуть тривати місяцями – Defense Express

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков вважає, що російські війська зможуть вести довготривалу наступальну операцію на Авдіївському напрямку.

Активні бойові дії на Авдіївському напрямкунавряд чи завершаться найближчим часом. російські окупанти готові вести довготривалий бій на цій ділянці фронту.

Про це Олег Катков сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зараз мова не йде про те, що на Авдіївському напрямку активні бойові дії завершаться дуже швидко. Ми завжди повинні розуміти, що будь-яка російська операція буде тривати довго. Варто згадати нещодавні події у Вугледарі. Окупанти штурмували це місто місяцями. Там вони так само кидали колони бронетехніки, які випалювались українською армією. І як ми зараз бачимо Вугледар знаходиться під контролем України", - розповів Катков.

За його словами, нині все вказує на те, що росіяни готові до тривалої наступальної операції на Авдіївському напрямку.

"Варто розраховувати, що активні бойові дії на Авдіївському напрямку будуть тривати довго. Оскільки росіяни досі мають перевагу в кількості бронетехніки, артилерії й не рахуються із втратами. Тому все це вказує на те, що їхня наступальна операція на Авдіївському напрямку буде тривати тривалий час. Зокрема, не декілька днів й навіть не кілька тижнів", - переконаний експерт.