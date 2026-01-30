Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Активи "Лукойлу" в аеропорту Кишинева перейшли у власність Молдови через санкції США

30 січня 2026, 08:47
Активи
Фото: comments.ua
У міністерстві зазначили, що угоду про передачу активів підписали Агентство публічної власності, Кишинівський аеропорт та "Лукойл".

російська компанія "Лукойл" передала паливну інфраструктуру Кишинівського міжнародного аеропорту у державну власність Молдови.

Про це повідомило Міністерство енергетики країни.

У міністерстві зазначили, що угоду про передачу активів підписали Агентство публічної власності, Кишинівський аеропорт та "Лукойл". Рішення ухвалили на виконання постанови Ради з питань інвестицій державної безпеки від 15 грудня 2025 року, якою компанії заборонили працювати у стратегічно важливих для національної безпеки секторах.

Згідно з рішенням ради, "Лукойл" мав повернути контроль над паливною інфраструктурою до стану, що існував до 2005 року — до моменту її передачі компанії. Кінцевим терміном визначили 9 січня 2026 року, однак через затримку виконання компанію 16 січня оштрафували на близько 295 тисяч доларів. У Міненергетики повідомили, що штраф було сплачено цього тижня.

Документи про безоплатну передачу майна сторони підписали ще 12 листопада, однак "Лукойл" відмовився вчасно оформити акт прийняття-передачі, посилаючись на відсутність погодження від єдиного засновника — Lukoil International GmbH. Після цього влада надала компанії додатковий термін для виконання рішення.

Раніше міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту заявляв, що держава готується викупити інші активи "Лукойлу", зокрема мережу автозаправних станцій і приватний паливний склад — єдиний на території аеропорту Кишинева.

Ситуація розвивається на тлі посилення міжнародних санкцій проти російських енергетичних компаній. У жовтні США запровадили санкції проти "Лукойлу", "Роснєфти" та їхніх дочірніх структур, а низка країн ЄС розглядає можливість конфіскації російських енергетичних активів на своїй території.

СШАвійнаМолдовасанкціі проти росіїЛукойл

Останні матеріали

Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється