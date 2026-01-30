Активи "Лукойлу" в аеропорту Кишинева перейшли у власність Молдови через санкції США

У міністерстві зазначили, що угоду про передачу активів підписали Агентство публічної власності, Кишинівський аеропорт та "Лукойл".

російська компанія "Лукойл" передала паливну інфраструктуру Кишинівського міжнародного аеропорту у державну власність Молдови.

Про це повідомило Міністерство енергетики країни.

У міністерстві зазначили, що угоду про передачу активів підписали Агентство публічної власності, Кишинівський аеропорт та "Лукойл". Рішення ухвалили на виконання постанови Ради з питань інвестицій державної безпеки від 15 грудня 2025 року, якою компанії заборонили працювати у стратегічно важливих для національної безпеки секторах.

Згідно з рішенням ради, "Лукойл" мав повернути контроль над паливною інфраструктурою до стану, що існував до 2005 року — до моменту її передачі компанії. Кінцевим терміном визначили 9 січня 2026 року, однак через затримку виконання компанію 16 січня оштрафували на близько 295 тисяч доларів. У Міненергетики повідомили, що штраф було сплачено цього тижня.

Документи про безоплатну передачу майна сторони підписали ще 12 листопада, однак "Лукойл" відмовився вчасно оформити акт прийняття-передачі, посилаючись на відсутність погодження від єдиного засновника — Lukoil International GmbH. Після цього влада надала компанії додатковий термін для виконання рішення.

Раніше міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту заявляв, що держава готується викупити інші активи "Лукойлу", зокрема мережу автозаправних станцій і приватний паливний склад — єдиний на території аеропорту Кишинева.

Ситуація розвивається на тлі посилення міжнародних санкцій проти російських енергетичних компаній. У жовтні США запровадили санкції проти "Лукойлу", "Роснєфти" та їхніх дочірніх структур, а низка країн ЄС розглядає можливість конфіскації російських енергетичних активів на своїй території.