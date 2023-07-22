Активи окупованої ЗАЕС оцінюються в $30-40 млрд

Обсяг активів тимчасово окупованої росією Запорізької атомної станції оцінюються приблизно в $30-40 млрд.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Інтерфакс.

На його думку, дані ПРООН і Світового банку про шкоду в $11 млрд. , є досить умовними.

"Це досить умовна цифра. Вона не враховує тимчасово окупованих потужностей. Наприклад, як рахувати ЗАЕС? Ми не вважаємо, що вона знищена. Ми вважаємо, що цей актив є, але фактично його немає в енергосистемі. Тобто, якщо рахувати тільки вартість однієї ЗАЕС, то це приблизно $30-40 млрд", - заявив міністр.

Він додав, що оцінити сам обсяг руйнувань на станції складно так, як Україна не має доступу до неї.

Раніше стало відомо, що за результатами нової комплексної спільної оцінки Програми розвитку ООН (ПРООН) і Світового банку, оприлюдненої у квітні 2023 року, збитки, завдані війною електроенергетичній, газовій і тепловій інфраструктурі України, перевищили $10 млрд, а це в 5 разів більше ніж було рік тому.

Найбільше збитків припадає на електроенергетичний сектор: майже $6,5 млрд.