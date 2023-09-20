Албанія офіційно підтримала набуття Україною членства в НАТО

Декларацію підписали у Нью-Йорку на полях ООН прем’єр Албанії Еді Рама і президент України Володимир Зеленський.

Албанія підписала з Україною декларацію про підтримку її майбутнього вступу до НАТО і стала 25-ю країною, яка підтримала Україну на цьому шляху.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, інформує "Європейська правда".

"Албанія, яка як непостійний член наразі головує в Раді безпеки ООН і є членом НАТО з 1999 року, сьогодні стала 25-країною, що формалізувала чітку підтримку членства України в Альянсі", - зазначив він.

У тексті зазначається, що Албанія підтримує набуття Україною членства в НАТО і підтримуватиме Україну на цьому шляху.

Тірана засвідчує готовність надавати Україні різноманітну допомогу у рамках двостороннього та міжнародного співробітництва стільки, скільки буде потрібно, та брати участь у відбудові України.