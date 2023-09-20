Албанія передала Україні сучасну бронетехніку та мінометні снаряди

Це перша передача Албанією Україні сучасної бронетехніки.

Албанія передала Україні першу партію військової допомоги. До цього пакету увійшли 22 бронеавтомобілі MaxxPro американського виробництва, а також міни 82-го калібру.



Про це повідомляють аналітики проєкту Oryx.

Бронетехніка класу MRAP (з протимінним захистом) стала одним із перших зразків військової допомоги для України від балканської країни. За даними Oryx, MaxxPro були передані ще до липня 2023 року.



До цього бронемашини MaxxPro передавали Україні інші партнери, зокрема, США. Кількість переданих машин доходить до 500, згідно з даними з відкритих джерел.

Албанія не передавала Україні значної військової допомоги. У 2022 році країна передала ЗСУ набої для стрілецької зброї, а також міни 60-мм та 82-мм калібру, а пізніше, в березні відправила дві машини швидкої допомоги.

MaxxPro - це американський колісний бронетранспортер з захистом від мін та засідок (MRAP). Його розробила та представила компанія Navistar Defense разом з ізраїльською Plasan Sasa, виготовляють їх з 2007 року.



Бронеавтомобіль широко використовувався під час війни в Афганістані, а зараз експлуатується США, Угорщиною, Румунією, Польщею, Грецією та іншими країнами НАТО.