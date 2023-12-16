Албанія повертає 20 викрадених ікон Північній Македонії – AP

Історія тягнеться з 2013 року.

Міністерство культури Албанії в п’ятницю повідомило про повернення сусідній Північній Македонії 20 ікон, викрадених десять років тому.

Про це повідомляє АР.

Церемонія передання ікон відбулася в Національному історичному музеї в албанській столиці Тирані. На ній були присутні прем'єр-міністр Північної Македонії Дімітар Ковачевський і глава місцевої православної церкви архієпископ Стефан.

Після церемонії ікони прибув до Національного музею в Скоп'є, де їх розпакували й ненадовго показали громадськості. Вони зберігатимуться у спеціальній камері до 45 днів, щоб уникнути пошкодження від перепадів атмосферного тиску, після чого фахівці почнуть їхню реставрацію.

Подробиць про те, які саме ікони передали, не розголошували.

Міністерка культури Албанії Ельва Маргаріті заявила, що процес передання ікон супроводжувався "значною міжвідомчою та міжнародною співпрацею" та продемонстрував відданість Албанії "боротьбі з незаконним обігом об'єктів культурної спадщини".

Історія тягнеться з 2013 року, коли албанська влада конфіскувала понад 1000 викрадених релігійних і світських творів мистецтва, створених між XV та серединою XX століття, й заарештувала двох чоловіків, підозрюваних у планах продати їх за кордон.

Північномакедонські експерти впізнали ікони, коли албанські телеканали показали, як прем'єр-міністр Албанії Еді Рама оглядає їх. Скоп'є офіційно звернулося з проханням про їхнє повернення у 2018 році.

Зрештою, у 2022 році уряди двох країн підписали угоду про повернення культурних цінностей під час першого спільного засідання своїх урядів.