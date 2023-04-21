Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Албанія скасувала безвіз росіянам

21 квітня 2023, 17:31
Албанія скасувала безвіз росіянам
Фото: з вільних джерел
Посольство Албанії в росії повідомило про скасування безвізового режиму для її громадян.

В дипломатичній місії попередили, що для відвідування Албанії росіянам тепер потрібно оформлювати візу відповідно до мети поїздки.

Про це повідомляється на сайті посольства.

"Посольство Республіки Албанія в російській федерації інформує, що відповідно до поправок Ради міністрів Республіки Албанія від 20.04.2023 року в постанові № 858 від 29.12.2021 року скасовується безвізовий режим для громадян російської федерації (щороку з 01 травня по 30 вересня)", – йдеться у заяві.

Раніше громадяни росії могли в'їжджати в країну без візи з 1 травня до 30 вересня. 

У такий спосіб Албанія стимулювала туризм.

Після російського вторгнення в Україну безвізовий в'їзд для росіян скасувала Північна Македонія, Чорногорія скоротила літнє перебування без візи до 30 днів, Казахстан – до 90 днів протягом півроку.

безвізАлбанія

Останні матеріали

США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Технології
США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 17:13
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з
Політика
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з "програшної" війни в Україні
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 13:05
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 10:14
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Політика
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 17:16
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Політика
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 13:04
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Політика
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 10:04
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Технології
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 17:06
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Політика
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 15:24
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється