Посольство Албанії в росії повідомило про скасування безвізового режиму для її громадян.

В дипломатичній місії попередили, що для відвідування Албанії росіянам тепер потрібно оформлювати візу відповідно до мети поїздки.

Про це повідомляється на сайті посольства.

"Посольство Республіки Албанія в російській федерації інформує, що відповідно до поправок Ради міністрів Республіки Албанія від 20.04.2023 року в постанові № 858 від 29.12.2021 року скасовується безвізовий режим для громадян російської федерації (щороку з 01 травня по 30 вересня)", – йдеться у заяві.

Раніше громадяни росії могли в'їжджати в країну без візи з 1 травня до 30 вересня.

У такий спосіб Албанія стимулювала туризм.

Після російського вторгнення в Україну безвізовий в'їзд для росіян скасувала Північна Македонія, Чорногорія скоротила літнє перебування без візи до 30 днів, Казахстан – до 90 днів протягом півроку.