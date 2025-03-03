Ймовірною причиною може бути політика китайських банків.

Російські користувачі AliExpress не можуть купляти собі оперативну пам’ять DDR4 і DDR5, а також твердотільні накопичувачі формату M.2.

Про це пишуть російські медіа.

Ці товари товари зникли з платформи ще 25 лютого, і поки незрозуміло, коли їх знову можна буде замовити з рф.

Ймовірною причиною може бути політика китайських банків, адже на тлі ризику вторинних санкцій зі сторони США вони періодично блокують платежі з рф, що ускладнює оплату та купівлю певних категорій товарів.

Ще один варіант це тимчасові технічні проблеми або підготовка до масових знижок, аде цей сценарій малоймовірний, адже блокування торкнулося лише певного комплектовання, а не всіх товарів з категорії комп’ютерної техніки.

Першим на проблему звернув увагу російський блогер та оглядач бюджетних комп’ютерів Сергій Чорний. За його словами, російські користувачі зіткнулися з так званим тіньовим баном – обмеженням, яке не афішується, але робить певні товари недоступними для покупців.

Обмеження можуть бути пов’язані з посиленням санкційного контролю США. Вашингтон продовжує посилювати обмеження на постачання високотехнологічного обладнання до росії, і, ймовірно, китайські виробники або сам AliExpress зіткнулися з тиском з боку американських регуляторів.