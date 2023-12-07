Алієв призначив дострокові президентські вибори в Азербайджані – Reuters

Вибори мають відбутися 7 лютого 2014 - го року.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у четвер призначив дострокові президентські вибори на 7 лютого.



Про це йдеться в документі, що опублікував його офіс, повідомляє Reuters.

61-річний Алієв востаннє був переобраний у 2018 році на семирічний термін. Зважаючи на авторитарний режим у країні, його майже напевно переоберуть знову і наступного року.



Завдяки нафтовим багатствам Азербайджану Алієв створив міцний альянс з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, водночас зумівши підтримувати робочі відносини як з росією, так і з Заходом.