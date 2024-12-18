Альянс офіційно координує постачання зброї Україні – Рютте

Також координацію поставок обговорювали у форматі "Рамштайн".

Північноатлантичний альянс уже займається координацією військової допомоги Україні від країн-партнерів. Нове командування НАТО у Вісбадені розпочало роботу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Reuters.

"Командування НАТО у Вісбадені з надання допомоги в забезпеченні безпеки і тренуванні для України вже працює", - заявив Рютте.

Reuters уточнює, що з 2022 року координацією поставок західної зброї в Україну займався центр управління для координації поставок і оптимізації доставки військової допомоги Україні (EUCOM), який очолювали США. Також координацію поставок обговорювали у форматі "Рамштайн".

Тепер, як пише видання, формат "Рамштайн" залишиться "політичним форумом", а Командування НАТО у Вісбадені з надання допомоги в гарантуванні безпеки і тренування для України (NSATU) візьме на себе реалізацію ухвалених рішень під час зустрічей "Рамштайну".

Нагадаємо, завдання координації військової допомоги Україні вирішили передати НАТО ще влітку. Причиною стала можлива перемога Дональда Трампа на президентських виборах, який може скоротити підтримку українців.