Під час візиту Угорщини Папа зізнався в прихильності до Угорщини.

Понтифік підтримав підтримку так званої "мирної угоди" Угорщини між Києвом і москвою, тоді як обрання Трампа ставить під загрозу допомогу США.

Посол Угорщини у Ватикані Едуард Габсбург-Лотрінген сказав, що Папа Римський відіграє важливу роль у підтримці угоди, в межах якої Дональд Трамп, ймовірно, змусить Україну до територіальних поступок рф.

Про це пише The Independent.

Угорський дипломат вважає, що під час першого президентства Трампа політичні відносини Вашингтона і Будапешта "були на піку", а центральне місце у них займали питання вирішення конфліктів, які загрожують світовій безпеці.

"Після рішення американського електорату кілька днів тому ми дійсно маємо велику надію, що угорсько-американська політична співпраця повернеться до свого піку: ми поділяємо схожі погляди на мир, нелегальну імміграцію та захист сімей. Я вірю, що шанси на те, що після майже тисячі днів війни мир нарешті повернеться в Україну, є кращі, ніж будь-коли", – сказав посол.

За словами, Габсбурга-Лотрінгена, в цей альянс Трампа-Орбана, ймовірно, планує долучитися і Папа Римський Франциск.

Він нещодавно відвідав Угорщину, де, за словами посла, Понтифік начебто зізнався в прихильності до Угорщини.

На сьогодні, маючи спільну точку зору щодо якнайшвидшого припинення війни, Будапешт очікує, що Папа підтримає мирну угоду, проти якої виступають усі інші західні союзники в НАТО.

"Останні роки Угорщина веде самотню боротьбу за негайне припинення вогню та мир в Україні. Бути прямим сусідом і мати угорську меншину в Україні дає нам дуже чітке бачення. Єдиним союзником був Святіший Отець Папа Франциск, який виступав у тому ж напрямку і займався мирною дипломатією. З новим президентом Трампом у нас є союзник, який чітко заявив, навіть у своїй промові під час виборів, що він хоче покласти край війнам, що також означає війну в Україні. Це сповнює мене надією", – підсумував він.