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alyona alyona та Jerry Heil офіційно стали представницями України на "Євробаченні-2024"

08 лютого 2024, 19:45
alyona alyona та Jerry Heil офіційно стали представницями України на
Фото: з вільного доступу
Артистки підписали відповідний договір.

Українські співачки alyona alyona та Jerry Heil офіційно стали представницями України на міжнародному конкурсі "Євробачення-2024", який відбудеться в Мальме.

Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що Суспільне Мовлення підписало з виконавицями необхідний договір, згідно з яким вони стають офіційними представницями України на міжнародному конкурсі.

Вже у травні на головній сцені "Євробачення-2024" в Мальме співачки з піснею Teresa & Maria змагатимуться за перемогу.

Зазначимо, 68-й за рахунком пісенний конкурс відбудеться у Швеції. Учасники виконають свої конкурсні пісні на головній сцені Malmo Arena. alyona alyona та Jerry Heil змагатимуться за право потрапити до фіналу 7 травня.  

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