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Алжир проголосував за війну з Ізраїлем

03 листопада 2023, 15:43
Алжир проголосував за війну з Ізраїлем
з вільних джерел
За таке рішення проголосувало майже 100% депутатів.

Парламент Алжиру одностайно дозволив президенту країни Абдельмаджиду Теббуну розпочати війну проти Ізраїлю.

Про це повідомляє Albawaba.

Місцеві ЗМІ зазначають, що засідання парламенту відбувалося зі скандуваннями на підтримку Палестини та Хамас.

Алжир є другою після Ємену арабською країною, яка оголосила про офіційну підтримку Палестини та вступила у війну проти Ізраїлю.

31 жовтня угруповання хуситів у Ємені взяло на себе відповідальність за серію атак на півдні Ізраїлю.

Нагадаємо, що у середині вересня російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що колишній заступник командувача угрупованням вторгнення росії в Україну Сергій Суровікін, якого відсторонили після заколоту ексватажка терористів Групи Вагнера  Прігожина, перебуває в Алжирі разом з делегацією Міноборони рф. 

Центр нацспротиву тоді писав, що росія створила нову військову приватну компанію, якою під керівництвом Міноборони рф займатиметься, ймовірно, Суровікін. Міноборони країни-агресора нібито відправляло своїх представників до білорусі та африканських країн, зокрема до Алжиру, Малі та Судану.

ІзраїльАлжирвійна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїль

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