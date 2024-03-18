Amazon і Google заблокують російським компаніям доступ до хмарних сервісів

Вже з 20-го березня Amazon та Google закриють доступ до своїх хмарних сервісів для російських компаній через санкції Євросоюзу.

Про це компаня Softline, найбільшого дистриб’юторів Microsoft в росії, написала в заяві.

"Від імені ГК Softline ми підтверджуємо отримання офіційної інформації від Microsoft і Amazon про призупинення з 20 березня 2024 р. доступу до хмарних продуктів на території росії. У зв'язку з цим ГК Softline попереджає про можливі функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів і сервісів Microsoft, Amazon і Google.

Згідно з листами від правовласників, із зазначеної дати буде припинено доступ до хмарних продуктів, таких як Power BI, Dynamics CRM та інші. Ми очікуємо, що припинення також торкнеться хмарних рішень, що містять ці продукти", - заявили в компанії.

Обмеження щодо кремля визначено 12 пакетом санкцій ЄС від 19 грудня 2023 року, який обмежує постачання в росію програмного забезпечення для бізнес-аналітики.

Для російських компаній це означає, що скористатися цими продуктами чи отримати доступ до даних, що містяться в них, з 20 березня 2024 р. буде неможливо.