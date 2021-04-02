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Amazon почала використовувати камери зі штучним інтелектом

Згідно з внутрішнім регламентом компанії, всі зібрані дані з камер можуть бути використані для прийняття рішення щодо подальшого працевлаштування водія в Amazon
Американська компанія Amazon почала використовувати камери зі штучним інтелектом у мікроавтобусах, які використовуються для доставки.
Amazon почала використовувати камери зі штучним інтелектом Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Камери записують водія транспортного засобу весь час, коли він перебуває за кермом. У компанії стверджують, що ці камери допоможуть посилити безпеку на дорозі, адже вони фіксують, коли водій порушив правила дорожнього року або відволікся, перебуваючи за кермом.

"Ця технологія сповіщуватиме водіїв у режимі реального часу, щоб допомогти їм залишатися в безпеці, коли вони в дорозі", - заявила речниця Amazon Дебора Басс.

Водночас, самі ж водії та експерти висловили занепокоєння щодо потенціалу посиленого нагляду за роботою працівників та відсутності приватності.

Згідно з внутрішнім регламентом компанії, всі зібрані дані з камер можуть бути використані для прийняття рішення щодо подальшого працевлаштування водія в Amazon.

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04 02 2021 11:18
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