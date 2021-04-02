Amazon почала використовувати камери зі штучним інтелектом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Камери записують водія транспортного засобу весь час, коли він перебуває за кермом. У компанії стверджують, що ці камери допоможуть посилити безпеку на дорозі, адже вони фіксують, коли водій порушив правила дорожнього року або відволікся, перебуваючи за кермом.
"Ця технологія сповіщуватиме водіїв у режимі реального часу, щоб допомогти їм залишатися в безпеці, коли вони в дорозі", - заявила речниця Amazon Дебора Басс.
Водночас, самі ж водії та експерти висловили занепокоєння щодо потенціалу посиленого нагляду за роботою працівників та відсутності приватності.
Згідно з внутрішнім регламентом компанії, всі зібрані дані з камер можуть бути використані для прийняття рішення щодо подальшого працевлаштування водія в Amazon.
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