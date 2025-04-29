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ТЕХНОЛОГІЇ

Amazon запустила перші супутники проєкту Kuiper — конкурента Starlink

29 квітня 2025, 11:15
Amazon запустила перші супутники проєкту Kuiper — конкурента Starlink
Фото: РБК-Україна
Проєкт вартістю $10 мільярдів покликаний забезпечити високошвидкісний інтернет-доступ у віддалених і малозаселених районах, змагаючись зі Starlink компанії SpaceX, яка наразі домінує на ринку супутникового інтернету.

Компанія Amazon успішно вивела на орбіту перші 27 супутників із понад 3 200, запланованих у межах амбітного проєкту Kuiper для створення глобальної мережі супутникового інтернету. Запуск відбувся 28 квітня з космодрому на мисі Канаверал за допомогою ракети Atlas V, розробленої компанією United Launch Alliance (спільне підприємство Boeing і Lockheed Martin).

Про це повідомляє Reuters.

Проєкт вартістю $10 мільярдів покликаний забезпечити високошвидкісний інтернет-доступ у віддалених і малозаселених районах, змагаючись зі Starlink компанії SpaceX, яка наразі домінує на ринку супутникового інтернету.

Відповідно до вимог Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC), Amazon повинна вивести на орбіту щонайменше 1 618 супутників до середини 2026 року. Однак повільний початок розгортання може змусити компанію звернутися по відстрочку.

За словами голови ULA Торі Бруно, до кінця року може бути здійснено ще до п’яти запусків. Amazon планує розпочати обмежене надання послуг після досягнення орбітальної групи з 578 апаратів.

Засновник Amazon Джефф Безос заявив, що попит на супутниковий інтернет зростає, і Kuiper має всі шанси посісти своє місце поряд з конкурентами. Компанія вже представила користувацькі термінали — компактні антени, орієнтовані на масовий ринок.

У відповідь на агресивне домінування SpaceX, яка вже запустила понад 8 000 супутників і обслуговує понад 5 мільйонів користувачів у 125 країнах, Amazon у 2022 році уклала рекордний контракт на 83 запуски з трьома операторами, включно з Blue Origin.

супутникAmazonstarlink

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