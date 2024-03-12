Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Америка стикається зі "все більш крихким світовим порядком" – розвідка США

12 березня 2024, 09:21
Америка стикається зі
Фото: UNSPLASH
Звіт значною мірою зосереджений на загрозах з боку Китаю та росії.

Представники американських розвідувальних служб заявили 11 березня під час виступу у Сенаті, що країна стикається з "дедалі більш крихким світовим порядком", який страждає від конкуренції великих держав, транснаціональних викликів і регіональних конфліктів.

Про це йдеться у звіті керівників розвідувальних відомств, який представили у Конгресі, передає Reuters.  

"Амбітний, але стурбований Китай, конфронтаційна Росія, деякі регіональні держави, такі як Іран, і більш потужні недержавні гравці кидають виклик давнім правилам міжнародної системи, а також верховенству США в ній", – йдеться в щорічній оцінці загроз 2024 року від Національної розвідки США.

Звіт значною мірою зосереджений на загрозах з боку Китаю та росії, найбільших суперників Сполучених Штатів. Китай надає економічну та безпекову допомогу росії, яка веде війну в Україні, підтримуючи російську промислову базу, йдеться у документі.

"Торгівля між Китаєм і росією зростає з початку війни в Україні, а (китайський) експорт товарів з потенційним військовим використанням зріс більш ніж утричі з 2022 року", – зазначається у звіті.

У своїх свідченнях директор Національної розвідки США Евріл Гейнс закликала законодавців схвалити виділення військової допомоги Україні. Вона сказала, що «важко уявити, як Україна» може утримувати територію, яку вона відвоювала у росії, без більшої допомоги з боку США.

"Криза в Газі є яскравим прикладом того, як регіональні події можуть мати більш широкі і навіть глобальні наслідки", – сказала Гейнс.

Вона відзначила напади хуситів на судноплавство у Червоному морі і заявила, що бойовики "Аль-Каїди" та ІДІЛ, "натхненні Хамасом", направляють своїх прихильників для здійснення атак проти інтересів Ізраїлю та США.

СШАрозвідказагроза рфвійна

Останні матеріали

Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар’їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Cуспільство
Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар’їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 березня 2024, 11:53
Чи вирішить Британія пересидіти війну, якщо та захопить Захід? Відсутність США поглиблює розбіжності в Європі – Едвард Лукас
Політика
Чи вирішить Британія пересидіти війну, якщо та захопить Захід? Відсутність США поглиблює розбіжності в Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2024, 09:06
Війська для України. Великий момент Макрона – Ніколя Тензер
Політика
Війська для України. Великий момент Макрона – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 11 березня 2024, 16:24
Це був тиждень, коли зламався рефлексивний контроль росії? Проте внутрішня ситуація у США все гірше та гірше – Філліпс О'Брайен
Політика
Це був тиждень, коли зламався рефлексивний контроль росії? Проте внутрішня ситуація у США все гірше та гірше – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 березня 2024, 12:11
росія посилює повітряні удари по українських позиціях та містах. Втім, у неї залишилося не більше семи А-50У з А-100 – Том Купер
Технології
росія посилює повітряні удари по українських позиціях та містах. Втім, у неї залишилося не більше семи А-50У з А-100 – Том Купер
Переклад iPress – 10 березня 2024, 23:20
Польща озброюється. Адже не хоче Бучу на околицях Варшави – Марек Магєровські
Політика
Польща озброюється. Адже не хоче Бучу на околицях Варшави – Марек Магєровські
Переклад iPress – 08 березня 2024, 15:16
Чверть століття розширення НАТО. Як Захід до цього прийшов і чого досяг – Єжи Козьмінський та Деніел Фрід
Політика
Чверть століття розширення НАТО. Як Захід до цього прийшов і чого досяг – Єжи Козьмінський та Деніел Фрід
Переклад iPress – 08 березня 2024, 12:03
Макрон розпочав із блискучої маленької помилки. І налякав кремль – The Hill
Політика
Макрон розпочав із блискучої маленької помилки. І налякав кремль – The Hill
Переклад iPress – 08 березня 2024, 09:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється