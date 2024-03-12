Америка стикається зі "все більш крихким світовим порядком" – розвідка США

Звіт значною мірою зосереджений на загрозах з боку Китаю та росії.

Представники американських розвідувальних служб заявили 11 березня під час виступу у Сенаті, що країна стикається з "дедалі більш крихким світовим порядком", який страждає від конкуренції великих держав, транснаціональних викликів і регіональних конфліктів.

Про це йдеться у звіті керівників розвідувальних відомств, який представили у Конгресі, передає Reuters.

"Амбітний, але стурбований Китай, конфронтаційна Росія, деякі регіональні держави, такі як Іран, і більш потужні недержавні гравці кидають виклик давнім правилам міжнародної системи, а також верховенству США в ній", – йдеться в щорічній оцінці загроз 2024 року від Національної розвідки США.

Звіт значною мірою зосереджений на загрозах з боку Китаю та росії, найбільших суперників Сполучених Штатів. Китай надає економічну та безпекову допомогу росії, яка веде війну в Україні, підтримуючи російську промислову базу, йдеться у документі.

"Торгівля між Китаєм і росією зростає з початку війни в Україні, а (китайський) експорт товарів з потенційним військовим використанням зріс більш ніж утричі з 2022 року", – зазначається у звіті.

У своїх свідченнях директор Національної розвідки США Евріл Гейнс закликала законодавців схвалити виділення військової допомоги Україні. Вона сказала, що «важко уявити, як Україна» може утримувати територію, яку вона відвоювала у росії, без більшої допомоги з боку США.

"Криза в Газі є яскравим прикладом того, як регіональні події можуть мати більш широкі і навіть глобальні наслідки", – сказала Гейнс.

Вона відзначила напади хуситів на судноплавство у Червоному морі і заявила, що бойовики "Аль-Каїди" та ІДІЛ, "натхненні Хамасом", направляють своїх прихильників для здійснення атак проти інтересів Ізраїлю та США.