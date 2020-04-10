Американка 19 років подорожувала, обкрадала магазини і збувала крадене через eBay
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Офіс прокурора Південного округу штату Техас.
Як встановило обвинувачення, із серпня 2000 року по квітень 2019-го Річардсон подорожувала Сполученими Штатами, по дорозі обкрадала крамниці, після чого продавала їх через онлайн-аукціон eBay або ж безпосередньо людям і пересилала поштою.
Прокуратура стверджує, що жінка «використовувала засоби для магазинних крадіжок, щоб виводити з ладу системи безпеки». Крім того, вона допомагала з продажем і пакуванням вкрадених речей, які потім збувала через інтернет.
Загалом за понад 19 років роботи цієї схеми на чотири банківські акаунти, пов’язані з Річардсон, надійшли близько 3,8 мільйона доларів. Суд зобов’язав жінку відшкодувати ці гроші, хоча й зауважив, що «практично неможливо встановити всіх постраждалих у цій довготривалій схемі».
У червні ми розповідали, що шістьох колишніх працівників сервісу eBay звинуватили в кібербулінгу й підробці доказів. Ті надсилали подружжю з Бостона, яке критикувало їх у своєму блозі, живих павуків, личинок мух, тарганів та іншу живність.
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