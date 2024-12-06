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Американська делегація із Сенату відвідала українських прикордонників

06 грудня 2024, 17:04
Американська делегація із Сенату відвідала українських прикордонників
Фото: УНН
Учасники зустрічі обговорили поточні та перспективні потреби в такій допомозі для захисту України.

Політики з США, до якої входили члени підкомітету Сенату США з питань державних, іноземних операцій і пов’язаних програм а представники Посольства США на чолі з Амбасадоркою Бріджит Брінк, відвідали одін з придрозділів ДПСУ. 

Про це йдеться в повідомленні ДПСУ.

Двопартійна делегація Сенату США мала перемовини з головою Держприкордонслужби генерал-лейтенантом Сергієм Дейнеком і Командувачем Нацгвардії бригадним генералом Олександром Півненком.

Українці подякували за постійну підтримку та поінформувала сенатську делегацію про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій, ефективність використання озброєння, техніки, інших засобів, які надані іноземними партнерами, зокрема США, для Сил оборони України.

Також обговорювалися поточні та перспективні потреби в такій допомозі для захисту України.

Також велика увага приділялася забезпеченню потреб для ефективної діяльності мобільних вогневих груп, які допомагають захищати мирних громадян та інфраструктуру від постійного терору, який Росія здійснює дронами-камікадзе та іншими вбивчими засобами.

Голова ДПСУ розказав, що на рахунку мобільних вогневих груп прикордонників - майже 260 збитих шахедів, та подякував Сполученим Штатам, зокрема відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні за допомогу Державній прикордонній службі та Національній гвардії України бути більш ефективними у протидії повітряним загрозам.

 

СШАделегаціядпсу

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