ЗДОРОВ'Я НОВИНИАмериканська фармацевтична компанія MSD інформувала російських контрагентів про припинення поставок у росію низки своїх вакцин.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Американська фармкомпанія припиняє поставки вакцин у росію
Не будуть поставлятися вакцини MSD від вітряної віспи, кору, краснухи та паротиту. Наголошується, що компанія прибере з російського ринку препарати, які випускають й інші виробники, але залишить ті, що не мають аналогів
Фото: з вільного доступу
Про це пише газета "Комерсант" із посиланням на учасників ринку, повідомляє "Укрінформ".
Не будуть поставлятися вакцини MSD від вітряної віспи, кору, краснухи та паротиту. Наголошується, що компанія прибере з російського ринку препарати, які випускають й інші виробники, але залишить ті, що не мають аналогів.
У MSD виданню заявили, що компанія докладатиме всіляких зусиль для забезпечення поставок життєво важливих препаратів і вакцин, що не мають аналогів у рф.
Після початку росією повномасштабної агресії проти України західні фармкомпанії, включаючи Pfizer, Novartis, AbbVie, Sanofi, оголосили про призупинення інвестицій у російський ринок, але уточнили, що продовжать постачання ліків. Крім того, американська Eli Lilly зупинила поставки «Сіалісу» від еректильної дисфункції, GSK відмовилася від поставок низки вітамінів та БАДів, AbbVie — продуктів для естетичної медицини. Американська BMS зважилася на кардинальний крок, закривши офіс у рф і передавши російський бізнес партнеру Swixx BioPharma.
24 лютого рф розпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення. Загарбники обстрілюють та бомблят мирні міста та села України, катують та вбивають мирне населення. Демократичні країни ухвалили низку санкцій проти країни-агресора.
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04 07 2022 14:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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