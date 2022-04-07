Американська фармкомпанія припиняє поставки вакцин у росію

Не будуть поставлятися вакцини MSD від вітряної віспи, кору, краснухи та паротиту. Наголошується, що компанія прибере з російського ринку препарати, які випускають й інші виробники, але залишить ті, що не мають аналогів

Американська фармацевтична компанія MSD інформувала російських контрагентів про припинення поставок у росію низки своїх вакцин.

Про це пише газета "Комерсант" із посиланням на учасників ринку, повідомляє "Укрінформ".

Не будуть поставлятися вакцини MSD від вітряної віспи, кору, краснухи та паротиту. Наголошується, що компанія прибере з російського ринку препарати, які випускають й інші виробники, але залишить ті, що не мають аналогів.

У MSD виданню заявили, що компанія докладатиме всіляких зусиль для забезпечення поставок життєво важливих препаратів і вакцин, що не мають аналогів у рф.

Після початку росією повномасштабної агресії проти України західні фармкомпанії, включаючи Pfizer, Novartis, AbbVie, Sanofi, оголосили про призупинення інвестицій у російський ринок, але уточнили, що продовжать постачання ліків. Крім того, американська Eli Lilly зупинила поставки «Сіалісу» від еректильної дисфункції, GSK відмовилася від поставок низки вітамінів та БАДів, AbbVie — продуктів для естетичної медицини. Американська BMS зважилася на кардинальний крок, закривши офіс у рф і передавши російський бізнес партнеру Swixx BioPharma.

24 лютого рф розпочала новий етап війни проти України – повномасштабне вторгнення. Загарбники обстрілюють та бомблят мирні міста та села України, катують та вбивають мирне населення. Демократичні країни ухвалили низку санкцій проти країни-агресора.