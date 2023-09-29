Компанія Iridium забезпечує навігаційною системою російські безпілотники "Картограф".

російська компанія AFM-Servers використовує їх для потреб ФСБ та у війні в Україні.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту Trap Aggressor.

"Картограф" це засекречена безпілотна авіаційна система сімейства "Птеро" в рф, вона таємно розроблялася для потреб ФСБ росії. Наразі ним користуються російські військові у війні проти України і Сирії, а виробляє його AFM-Servers", - написано в розслідуванні.

Початок розслідування почався рік тому з відео, де російський бізнесмен Амір Валієв, який обіймає посаду генерального директора AFM-Servers, розповідає, що виробляє дрони з навігаційною системою американської компанії Iridium.

Він розказав, що ці безпілотники можуть виконувати свої завдання виключно завдяки американській системі навігації виробництва Iridium.

Розслідування показало, що Iridium досі залишається присутньою на ринку росії через свою дочірню компанію Iridium Communications.

За даними баз, в 2015-2022 роках російська "дочка" американської компанії закуповувала продукцію безпосередньо у материнської компанії Iridium Satellite в США.

В цьому році вона ж імпортувала машини виробництва Iridium Satellite для прийому і перетворення голосу та зображень. Наразі це здійснюється через невідомі компанії.

московська компанія Iridium Communications минулого року підписала договір з центральним вузлом зв’язку росгвардія, де компанія мала підключити росгвардію до міжнародної супутникової системи радіозв’язку. Про це відомо з тендерної документації.

За даними НАЗК України, московська дочка американської компанії має чинні контракти на послуги супутникового зв'язку для збройних сил рф.

Рік тому навесні одна з компаній Iridium Communications, держпідприємство "Морсвязьспутник", надавала послуги російському МЗС.

"Ще в травні 2014 року Iridium заявляв про можливі проблеми через санкції проти російського бізнесу, але, як ми бачимо, після понад 8 років гібридної агресії та 1,5 року повномасштабної війни в Україні жодні санкції не вплинули на співпрацю Iridium з росією", - йдеться в розслідуванні.

Trap Aggressor зібрала дані, де російська компанія AFM-Servers, яка виробляє дрони з навігаційною системою Iridium, безпосередньо допомагає російським військовим операціям проти України і регулярно співпрацює з ФСБ росії.

БПЛА "Картограф" росіяни використовують у прифронтовій зоні для оцінки ситуації на місці та визначення місця розташування українського озброєння. Комплекс оснащений 80-мегапіксельними камерами і тепловізорами для швидкого створення 3D-планів зони проведення спецоперацій.

Розслідувачі Trap Aggressor надіслали листа Iridium Satellite з проханням прокоментувати бізнес в росії після 1,5 року повномасштабного вторгнення, але представники компанії проігнорували це.