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Американська компанія Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків

07 березня 2025, 11:53
Американська компанія Maxar відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків
ICEYE
Офіційне обґрунтування зникнення доступу, що отримали користувачі від адміністрації Maxar, це "за адміністративним запитом"

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків.

Про це повідомляє "Мілітарний", якому це підтвердили декілька користувачів комерційного сервісу.

Офіційне обґрунтування зникнення доступу, що отримали користувачі від адміністрації Maxar, це "за адміністративним запитом".
 
"Фактично ж відключення стало наслідком заборони уряду Сполучених Штатів на надання Україні розвідувальних даних. Тобто адміністрація президента Дональда Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України", – йдеться у повідомленні.
 
Це стосується як урядових користувачів, так і приватних.
 
Ця американська аерокосмічна компанія є однією з головних постачальників комерційних супутникових знімків для українських користувачів про пересування російських військ, а також результати ураження важливих об’єктів, як на тимчасово окупованій території, так і в самій росії.
 
Також супутникові знімки Maxar неодноразово використовували світові ЗМІ для ілюстрації та аналізу перебігу бойових дій між Україною та росією.

 

супутниквійна в Україніросія окупанти

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