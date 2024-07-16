Американська компанія Westinghouse може стати партнером у добудові енергоблоків Хмельницької АЕС

Ця компанія є стратегічним партнером "Енергоатому".

Партнером в проекті завершення будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС може стати американська компанія Westinghouse.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук, повідомляє "Цензор.Net".

"Супроводження добудови і забезпечення відповідного додаткового обладнання, наскільки розумію, планується реалізовувати за участі “Westinghouse”, - повідомив експерт.

Ця компанія, зі слів Кушнірука, є стратегічним партнером "Енергоатому".

Він додав, що міжнародна агенція МАГАТЕ також підтримує плани України щодо добудови блоків ХАЕС, незалежно від того, як розвиватимуться події навколо Запорізької АЕС. В МАГАТЕ проект добудови вважають важливим для України та головне своєчасним.

За словами Кушнірука, добудову третього блоку Хмельницької АЕС планується реалізувати протягом 2,5-3 років. Наразі блок готовий на 80%.

Атомна енергія має найнижчу собівартість, яка в рази нижча за вугільну та газову генерацію.