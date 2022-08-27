Американська корпорація Dell йде з ринку росії – ЗМІ

Через війну в Україні компанія 26 лютого 2022 року припинила роботу в рф, а зараз остаточно її покадає

Американська корпорація Dell, один із найбільших виробників комп’ютерної техніки та серверів у світі, остаточно йде з ринку росії і звільняє увесь штат працівників.

Про це повідомляє The Insider із посиланням на свої джерела.

У російському представництві Dell, пише видання, працювало близько 50 осіб. При звільненні їм виплатять до восьми окладів, безкоштовно передадуть оргтехніку, на якій вони працювали, та залишать добровільне медичне страхування на на сім’ю до кінця 2022 року.

Компанія скоротить усіх продавців, відділ маркетингу та технічних фахівців. Останнім днем їхньої роботи буде 30 серпня.

Як повідомлялося, з 26 лютого 2022 року корпорація Dell припинила роботу в росії та Україні через війну. У 2021 році частка Dell у постачанні серверів до росії склала 21%.

Після початку війни в Україні з росії пішли сотні іноземних компаній, серед яких Microsoft, Netflix, McDonald's, Johnson & Johnson, H&M та інші.