Американська письменниця заявила, що Трамп зґвалтував її в роздягальні універмагу

Американська письменниця Джин Керрол заявила, що в середині 90-х років президент США Дональд Трамп зґвалтував її в роздягальні універмагу

Трамп назвав слова письменниці "вигадкою".

У своїй статті Керрол розповіла про свою зустріч із Трампом "наприкінці 1995 або на початку 1996 року" в престижному магазині Bergdorf Goodman в Нью-Йорку. За її словами, вона впізнала Трампа, а він розповів їй, що шукає подарунок для дівчини, йдеться в "Громадське" з посилання на ВВС.

Керрол стверджує, що й Трамп знав її як тележурналістку, а під час цієї зустрічі вони жартували, підбиваючи один одного приміряти білизну. За словами письменниці, у підсумку вони потрапили в роздягальню, де Трамп її зґвалтував.

Як зазначає видання, тоді Трампу і Керрол було близько 50 років, майбутній президент США був одружений з Марлі Мейплс.

Письменниця розповіла друзям про цю ситуацію: один з них порадив звернутися до поліції, але інший відмовив це робити.

"Забудь про це! У нього 200 адвокатів. Він тебе поховає", — сказав знайомий.

Також Керрол розповідає, що до цього випадку в її житті було 6 випадків зґвалтування, Трамп був останнім, після чого вона більше не мала ні з ким сексу.

Сам Трамп відкинув ці звинувачення, назвавши їх "вигадкою".

"Вона намагається продати свою нову книгу — це вказує на її мотивацію. Вона має продаватися в розділі художньої літератури", — сказав він.

Президент США додав, що ніколи в житті не зустрічав Керрол.

Зазначимо, що понад 10 жінок звинувачували Трамп у зґвалтуванні, проте він заперечує їхні заяви. Раніше у зґвалтуванні звинуватили бразильського футболіста Неймара.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп за перший день своєї виборчої кампанії зібрав 24,8 мільйона доларів пожертвувань.

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